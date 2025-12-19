Avellino, D'Agostino: "Col Palermo sfida sentita. Faremo bene" ​​

Andrea Cirrincione 19/12/2025 11:42
Angelo Antonio D’Agostino, presidente dell'Avellino, è stato intervistato a margine di un evento e...

Angelo Antonio D’Agostino, presidente dell’Avellino, è stato intervistato a margine di un evento e ha parlato anche della partita di sabato 20 dicembre contro il Palermo.

“Ci auguriamo di fare risultato, in modo da stare tranquilli, e per trascorrere un Natale più sereno. Sabato è un impegno importante, una partita molto sentita in quanto il Palermo, così come noi, è in un momento positivo. Non possiamo stare di certo tranquilli, dobbiamo vincere a prescindere, quindi sarà sicuramente una partita impegnativa e sono sicuro che faremo una grande prestazione, così come stiamo facendo ultimamente”.

Il presidente ha anche tirato le somme di un anno che ha visto il ritorno dell’Avellino in B dopo sette anni di assenza: “Il 2025 è quasi finito e ci ha dato soddisfazione, speriamo ce ne siano anche di più nel 2026. L’obiettivo è quello di fare meglio e recuperare qualche punto in più che non abbiamo potuto raccogliere in questo girone d’andata”.



