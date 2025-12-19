Calciomercato Catania, per la fascia piace il palermitano Di Chiara ​​

Il Catania pensa a Gianluca Di Chiara per la fascia sinistra. L’esterno difensivo, secondo TMW, è finito nel mirino del club etneo per rinforzare la corsia mancina.

Di Chiara è attualmente in forza al Catanzaro e viene da tre panchine consecutive in campionato. Per lui sarebbe un ritorno in Sicilia dopo 13 anni. Il suo nome è stato spesso accostato per diverse sessioni di mercato, ultima in ordine di tempo a gennaio 2025, al Palermo, tra l’altro città che gli ha dato i natali. Adesso un possibile ritorno in Sicilia, ma sulle sponde orientali dell’isola.

Si attendono sviluppi sulla trattativa, che potrebbe decollare nei prossimi giorni. Resta da capire se il Catanzaro sarà disposto a privarsi del difensore.







