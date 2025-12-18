Avellino – Palermo, le probabili formazioni: dubbio sulla destra

(AGGIORNATO IL 18 DICEMBRE, ORE 11.50). Ecco le probabili formazioni di Avellino – Palermo, match valido per la 17a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento sabato 20 dicembre, alle ore 17.15, stadio “Partenio-Adriano Lombardi” di Avellino):

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Besaggio, Palumbo, Sounas, Cancellotti; Biasci, Tutino.

Indisponibili: Kumi, Favilli, D’Andrea, Armellino, Milani, Insigne, Pane, Marchisano







Squalificati: /

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Gyasi (Diakité), Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Indisponibili: Pierozzi

Squalificati: /

Inzaghi è orientato a confermare la formazione che ha centrato tre vittorie consecutive, con una sola modifica forzata. Pierozzi, infatti, sarà indisponibile a causa di un problema muscolare, aprendo così il ballottaggio sulla fascia destra. Per il resto, nessun cambiamento: il sistema di gioco resta il 3-4-2-1, al momento offre al Palermo le migliori garanzie.

DIFESA

Tra i pali sarà confermato Joronen. Bereszynski è ormai il titolare nel ruolo di braccetto di destra e appare poco probabile un suo spostamento sulla fascia per sostituire l’indisponibile Pierozzi, anche se l’ipotesi non è da escludere del tutto. Al centro della difesa e sul centrosinistra, invece, Bani e Ceccaroni restano punti fermi.

CENTROCAMPO

Ballottaggio aperto sulla fascia destra. Inzaghi deve decidere se affidarsi a Gyasi dal primo minuto, nonostante l’assenza dal campo dallo scorso 4 ottobre, oppure confermare la soluzione vista nel secondo tempo contro la Sampdoria, con Diakité a tutta fascia e Bereszynski nel ruolo di braccetto. In mezzo al campo, invece, Segre e Ranocchia sono confermati, così come Augello sulla corsia sinistra.

ATTACCO

In attacco non sono previste novità, nel segno della continuità. Alle spalle dell’intoccabile Pohjanpalo dovrebbero agire Palumbo sul centrodestra e Le Douaron sul centrosinistra.

