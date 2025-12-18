Avellino, il d.s. Aiello: "Palermo? Finora con le big abbiamo fatto bella figura" ​​

Parla Mario Aiello. Il direttore sportivo dell’Avellino è intervenuto durante l’inaugurazione di un nuovo club biancoverde. Tra i vari temi affrontati, il d.s. ha commentato anche l’imminente sfida contro il Palermo di Inzaghi.

“Palermo? Fino ad oggi, quando abbiamo incrociato le grandi del campionato, abbiamo sempre fatto una gran bella figura – ha dichiarato –. Sono partite che si preparano da sole, ci si carica di più e le si affronta al 100%”.

Aiello ha poi parlato degli obiettivi per questo finale di 2025: “Vogliamo chiudere bene il girone d’andata per arrivare al giro di boa in una posizione migliore. L’obiettivo è mantenere questa media e conquistare qualche punto in più”.







