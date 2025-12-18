Pelligra: "Abbiamo una squadra forte". Grella risponde: "Il presidente ci fa sognare" ​​

Pelligra: "Abbiamo una squadra forte". Grella risponde: "Il presidente ci fa sognare"

Redazione 18/12/2025 11:14
“Guardando all’anno che verrà, abbiamo una squadra forte”. Inizia così l’intervento del presidente del Catania, Rosario Pelligra, nel corso dell’incontro con gli sponsor svoltosi a Palazzo Biscari.

“Per squadra intendo non solo i calciatori, ma anche tecnici, allenatori e personale amministrativo. Sotto questo aspetto non sono molti i club in grado di competere con noi. Buon Natale a tutti”, ha aggiunto il patron etneo.

All’incontro era presente anche il vicepresidente Grella, che ha commentato così le parole del presidente: “Vorrei fare un ultimo, veloce passaggio per ringraziare il presidente. Senza la sua visione imprenditoriale e i suoi grandissimi investimenti, questo sogno non sarebbe nemmeno passato per la nostra testa. Ringrazio tutti e il presidente Pelligra, che ci fa sognare, e spero di riuscire a renderlo orgoglioso”.



