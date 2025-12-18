Repubblica - "Tutino e Insigne, ex mai rimpianti cercano la rivincita con l’Avellino" ​​

Il Palermo arriva ad Avellino con l’obiettivo di proseguire la propria rincorsa in classifica, ma la partita del “Partenio” porta con sé anche il tema degli ex. La squadra di Inzaghi ritrova infatti Gennaro Tutino e Roberto Insigne, due giocatori che in rosanero avevano suscitato aspettative importanti senza riuscire a soddisfarle pienamente. Profili diversi per storia e caratteristiche, ma accomunati da un’esperienza palermitana giudicata deludente, tanto da essere considerati due flop. Per entrambi la sfida contro il Palermo rappresenta un’occasione di riscatto personale e simbolico contro la loro ex squadra.

Il caso più emblematico è quello di Tutino. Arrivato a Palermo nel gennaio 2023 come rinforzo offensivo di peso, il suo impatto fu limitato: appena tre gol, scarso peso nelle partite decisive e la sensazione di un talento mai davvero incisivo. Il club decise di non puntare su di lui e la separazione avvenne senza rimpianti. Dopo l’addio, Tutino si rilanciò al Cosenza con 20 reti in 35 presenze, prima del passaggio alla Sampdoria, dove però non riuscì a imporsi del tutto. Ora all’Avellino, superato un infortunio alla caviglia che lo aveva tenuto fuori a lungo, è tra i più impiegati, ma i numeri restano poveri: molti minuti in campo, ma nessun gol o assist. Resta il precedente doloroso per i rosanero, visto che Tutino ha già colpito il Palermo da ex sia con il Cosenza che con la Sampdoria.

Percorso simile, seppur con sfumature diverse, per Roberto Insigne. A Palermo ha vissuto due stagioni senza mai diventare centrale nel progetto, con un rendimento complessivo modesto e la sensazione di un talento solo parzialmente espresso. La sua cessione estiva ha chiuso un capitolo senza rimpianti per entrambe le parti. Ad Avellino ha trovato più spazio e responsabilità, ma anche qui i numeri non certificano una svolta definitiva: un gol e un assist in oltre seicento minuti, con un contributo alla manovra più evidente che decisivo. Inoltre, un recente problema muscolare potrebbe costringerlo a saltare la sfida contro il Palermo. Dal punto di vista rosanero, gli ex non rappresentano un fattore emotivo: la crescita del Palermo di Inzaghi passa da una nuova identità, da interpreti diversi e da una produzione offensiva più corale, mentre Tutino e Insigne restano un promemoria di investimenti che non hanno reso quanto sperato. Lo scrive Repubblica.





