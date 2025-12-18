CorSport - "Palermo, trappola Partenio" ​​

Il Palermo è chiamato a fare particolare attenzione al campo sintetico del Partenio, una superficie che in questa stagione ha già creato difficoltà ai rosanero. I precedenti su terreni artificiali non sono incoraggianti: a Castellammare di Stabia e a Chiavari la squadra ha offerto prestazioni modeste, raccogliendo complessivamente un solo punto. Per questo Inzaghi ha messo in guardia il gruppo, sottolineando la necessità di superare anche questo tabù. Va però precisato che il sintetico di Avellino è di ultima generazione e presenta caratteristiche più simili all’erba naturale rispetto ad altri campi affrontati in passato, avvicinandosi per resa a quello di Cesena, dove il Palermo ha già giocato.

I numeri, tuttavia, restano un campanello d’allarme: nelle tre partite disputate finora su questo tipo di fondo, il Palermo non ha mai vinto, collezionando due pareggi e una sconfitta. In nessuna occasione i rosanero sono riusciti a segnare per primi, trovandosi sempre costretti a inseguire il risultato. Il pareggio di Cesena è arrivato grazie al gol di Bani, quello di Chiavari con la rete di Pohjanpalo, mentre contro la Juve Stabia è maturata una sconfitta netta. Inzaghi, consapevole dell’importanza dei dettagli nel calcio moderno, ha avvertito la squadra ma ha scelto di non stravolgere la preparazione: esperimenti simili, come l’allenamento sul campo di gara prima della sfida di Chiavari, non avevano prodotto benefici concreti.

Il tecnico rosanero punta quindi soprattutto sulla crescita mentale e sul momento positivo della squadra, rilanciata da tre vittorie consecutive ma chiamata a non abbassare mai la guardia. Anche perché l’Avellino, davanti al proprio pubblico, ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà avversari importanti come Monza e Venezia. Inzaghi si aspetta una gara combattuta, fatta anche di duelli fisici, ma chiede al Palermo di andare oltre il semplice “corpo a corpo”, sfruttando i miglioramenti recenti nella manovra offensiva. In questo senso, sarà fondamentale la continuità degli attaccanti, che nelle ultime settimane hanno sempre trovato la via del gol: prima Pohjanpalo, a segno per tre gare consecutive, e ora Le Douaron, che ha colpito nelle ultime due.





