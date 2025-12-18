Brunori, di nuovo in panchina ad Avellino? Tanti club vogliono il bomber ​​

Il futuro di. Brunori al Palermo è sempre più oggetto di riflessione. Il capitano rosanero, complice uno spazio ridotto nelle scelte tecniche di Inzaghi e una recente esclusione dall’undici titolare, potrebbe partire ancora dalla panchina contro l’Avellino. La sua situazione è attentamente monitorata dal club in vista del mercato invernale, in un contesto in cui le gerarchie offensive sono cambiate e Brunori non è più considerato una pedina centrale. Pur senza fratture evidenti con l’ambiente, il momento ha aperto una fase di valutazione condivisa anche con il suo entourage, che sta sondando il mercato alla ricerca di soluzioni capaci di garantire continuità, centralità e un progetto tecnico ambizioso.

Il Palermo, però, non intende cedere il proprio numero 9 con leggerezza. La società è consapevole del valore del giocatore e non vuole svenderlo, né tantomeno rafforzare potenziali rivali diretti nella corsa agli obiettivi stagionali. A rendere la trattativa più complessa c’è anche l’aspetto economico: l’ingaggio di Brunori, vicino ai 2 milioni di euro lordi, rappresenta un ostacolo significativo per molte squadre di Serie B. Nonostante questo, l’interesse non manca: Sampdoria, Modena e Spezia seguono da vicino la situazione, mentre il Monza resta vigile in caso di necessità sul fronte offensivo. La Samp, in particolare, potrebbe inserirsi con decisione qualora si aprisse uno spiraglio concreto.

Dal punto di vista del calciatore, la priorità è restare protagonista. Brunori non sembra disposto ad accettare un ruolo da comprimario, come vice Pohjanpalo, e valuta soltanto progetti che offrano ambizioni chiare e la possibilità di lottare per traguardi importanti. Il Palermo, parallelamente, pianifica ogni mossa con cautela: un’eventuale cessione comporterebbe una revisione complessiva dell’attacco e nuovi interventi in entrata coerenti con la filosofia di Inzaghi. Gennaio sarà quindi un mese decisivo per definire equilibri e prospettive, in una vicenda che resta aperta e carica di significato, considerando il peso e il contributo storico di Brunori nei recenti successi rosanero. Lo riporta il Giornale di Sicilia.





