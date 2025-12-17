Tacchinardi: “Palermo spettacolare. Inzaghi è un fenomeno, mi auguro porti i rosa in A”
Alessio Tacchinardi parla del Palermo e di Pippo Inzaghi, suo ex compagno di squadra. La leggenda della Juventus è stata ospite presso il fan club dei bianconeri con sede a Lercara Friddi (provincia di Palermo), l’evento natalizio è stato condotto da Roberto Gueli, vice direttore della Tgr.
“Conosco bene Inzaghi, so il grande giocatore che è stato e il grande allenatore che è – afferma -. Ha avuto un momento difficoltà ma ci può stare, Palermo è una piazza esigente e ambiziosa, oltre che spettacolare. Ci ho giocato contro diverse volte, la città ha una passione per questi colori importante. Pippo è fortissimo e un fenomeno, mi auguro che possa portare il Palermo in Serie A”.
Tacchinardi è stato compagno di squadra di Inzaghi alla Juventus dal 1997 al 2001, i due insieme hanno vinto una Supercoppa Italiana, una Coppa Intertoto e uno Scudetto.
Tacchinardi ricorda con affetto non solo il Palermo ma anche la città di Palermo: nel 1997 ha infatti alzato la Supercoppa Europea allo stadio “Barbera” (allora “La Favorita”). La Juventus scelse come sede della partita di ritorno proprio Palermo.