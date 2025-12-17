Palermo all'ISMETT, regali di natale ai pazienti del reparto di Pediatria / VIDEO ​​

Le calciatrici e i calciatori del Palermo hanno fatto visita ai pazienti del reparto di Pediatria dell’ISMETT. Bella iniziativa del club rosanero, che ha portato regali ai giovani pazienti presenti all’interno dell’istituto.

Per la selezione maschile erano presenti Augello, Ceccaroni, Ranocchia, Segre, Blin, Bardi e Avella. Il Palermo ha pubblicato un video sui suoi profili social nel quale viene riassunta la visita.

Il post

Oggi all’ISMETT, insieme ai nostri ragazzi del Palermo e alle ragazze del Palermo Women, abbiamo incontrato i piccoli pazienti del reparto di Pediatria. Ci hanno accolto i volti dei piccoli pazienti: occhi pieni di coraggio, sorrisi autentici anche nei momenti più complicati e un personale medico che ogni giorno fa molto più del proprio dovere.







