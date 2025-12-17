Augello: “Ci siamo rimessi in carreggiata, ora restiamo attaccati al treno di testa” ​​

Tommaso Augello, difensore del Palermo, è stato intervistato in esclusiva per Rgs e ha fatto il punto della situazione dopo i quattro risultati utili consecutivi, con tre vittorie, che hanno riportato la squadra di Inzaghi nelle zone altissime della classifica.

“Siamo contenti dell’ultimo periodo – dice Augello in un’intervista esclusiva a Rgs – . Ci siamo rimessi in carreggiata per inseguire il nostro obiettivo. La partita con l’Entella ci ha dato fiducia, anche se non abbiamo conquistato la vittoria. Abbiamo iniziato a giocare un po’ di più dal basso e questo ci ha dato morale ed entusiasmo. Dalla gara successiva, con la Carrarese, abbiamo espresso un buon calcio. Da lì abbiamo cambiato il modo di interpretare le partite. Il gruppo è sano”.

Responsabilità e classifica: ora continuità

L’esperienza e la personalità di giocatori come Augello sono state decisive per superare il momento complicato. “In estate sono arrivati calciatori esperti, come me. Siamo qui per dare una mano. Un po’ tutti abbiamo alzato il livello nelle ultime partite – dice – , Dobbiamo restare attaccati al treno di testa fino alla primavera. Mancano ancora tante partite. Diverse squadre stanno lottando per la promozione, sono tutte forti. Mi ha impressionato il Venezia: ha un grande organico e gioca bene”.







Tra dettagli e futuro

Consapevole del suo peso nello scacchiere rosanero, Augello guarda avanti: “Posso fare di più. Nel girone di ritorno migliorerò. Le mie rimesse laterali? Inzaghi lavora molto su questi dettagli. Le stiamo interpretando bene e possono fruttarci tanti gol da qui alla fine dell’anno”.

Contro l’Avellino l’obiettivo è dare continuità al percorso positivo. “Tutte le gare nascondono insidie. Sabato giocheremo sul sintetico. L’Avellino è una squadra rognosa, sarà una partita complicata. Metteremo in campo l’entusiasmo e la determinazione dell’ultimo periodo”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI