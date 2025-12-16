Infortunati Palermo, Pierozzi è in dubbio. Da valutare anche Vasic ​​

Il Palermo, che sta attraversando un buon periodo con tre successi consecutivi, si è ritrovato a Torretta per preparare la prossima trasferta contro l’Avellino, incontro considerato importante per capire le reali ambizioni dei rosanero nella fase decisiva del campionato. La classifica è corta e il secondo posto — distante solo due punti — è un obiettivo raggiungibile ma richiede conferme soprattutto nella gestione delle gare ad alta intensità.

Attenzione all’infermeria: Vasic è ancora da valutare a causa di una ricaduta al dolore alla spalla sinistra e il suo recupero verrà monitorato giorno per giorno. Anche Pierozzi ha avuto un problema muscolare (è uscito nell’intervallo nella partita precedente) e la sua presenza ad Avellino è dubbia; se non dovesse recuperare sarebbe la sua prima assenza stagionale in campionato.

L’articolo del Giornale di Sicilia segnala comunque che ci sono alternative nella rosa — tra cui giocatori che già lo hanno sostituito — e sottolinea come il tecnico dovrà valutare con attenzione le scelte tattiche e la gestione degli uomini in vista di una partita che può essere decisiva per il cammino del Palermo.





