Mantova, esonerato Possanzini: al suo posto Modesto ​​

Il Mantova ha deciso di esonerare Davide Possanzini: per il tecnico è stata fatale la sconfitta di Cesena arrivata in modo rocambolesco. I suoi erano infatti in vantaggio per 0 – 2 ma hanno alla fine perso 3 – 2.

Il Mantova è al momento al 18esimo posto e sembrerebbe proprio che dovrà lottare per la salvezza fino alla fine. Al posto di Possanzini è stato scelto Francesco Modesto.

Il comunicato

Mantova 1911 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Davide Possanzini. A Possanzini ed al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto ed il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte di tutto il Mantova 1911.





