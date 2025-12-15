Inzaghi tedoforo per le Olimpiadi: "Portare la torcia a Palermo è speciale" / FOTO-VIDEO ​​

Filippo Inzaghi tedoforo per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: la fiamma olimpica è arrivata a Palermo verso le 18 e ha iniziato il suo viaggio per la Sicilia a partire dallo stadio “Barbera”.

“Per uno sportivo fare il tedoforo è il massimo – ha detto Filippo Inzaghi -. Portare la torcia a Palermo, dove mi auguro di regalare tante soddisfazioni calcistiche, è qualcosa di speciale. Ricorderò per tutta la vita i duecento metri che percorrerò con la torcia in mano”.

Oltre a Inzaghi, saranno tedofori anche l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Frititta (originario di Cefalù), il mezzofondista Rachid Berradi, la campionessa di windsurf Sofia Giunchiglia e il nove volte campione del Mondo di motocross Tony Cairoli, ultimo tedoforo del percorso palermitano della fiaccola.











