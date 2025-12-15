Fiorentina ultima e senza vittorie, al momento Vanoli è confermato ​​

Paolo Vanoli rimane al momento sulla panchina della Fiorentina: è questa la decisione presa dalla dirigenza del club viola dopo la bruciante sconfitta in casa contro il Verona.

La Fiorentina è ultima in classifica in Serie A con soli 6 punti in 15 partite, è ancora senza vittorie in campionato e la zona salvezza dista addirittura 8 punti.

La decisione di esonerare Pioli e chiamare Vanoli doveva dare la svolta non solo per una salvezza tranquilla ma anche per provare a riagganciare la parte sinistra della classifica, invece le cose sono peggiorate. Rispetto alla passata stagione la Fiorentina ha 28 punti in meno (i viola erano primi in classifica alla 15a del campionato scorso).





