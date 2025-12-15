Serie B, Gianluca Frabotta del Cesena è l'MVP della 16a giornata ​​

Gianluca Frabotta è il miglior giocatore della 16a giornata di Serie B. L’esterno si è reso protagonista di una grande prestazione con il Cesena, suggellata con il gol che è valso i 3 punti nella vittoria in rimonta contro il Mantova (da 0 – 2 a 3 – 2).

Frabotta è un calciatore esperto che ha vinto trofei anche con la maglia della Juventus e con esperienze di vittoria in Serie B (promosso con il Frosinone nel 2023) e in Serie C (promosso col Pordenone nel 2019).

Il comunicato

Un gol per completare una rimonta memorabile. Gianluca Frabotta è il Player of the Week della 16a giornata della Serie BKT. Il difensore del Cesena si è reso protagonista siglando il gol vittoria con cui la squadra bianconera ha battuto il Mantova al Manuzzi.





