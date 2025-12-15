“Mi manda Monastra” + “Calciomercato Live”, la puntata del 15 dicembre / VIDEO ​​



Tre vittorie consecutive hanno permesso al Palermo di recuperare qualche punto in classifica sulle dirette antagoniste, ma non sono bastate per entrare sul podio. La squadra di Inzaghi resta ancora quinta in classifica, ma anche con la Sampdoria ha dato conferme di un ritrovato spirito agonistico e di una mentalità vincente.

Restano due partite con Avellino e Padova prima della sosta e dell’inizio del calciomercato, che vedrà il Palermo impegnato in qualche trattativa per migliorare la squadra.

