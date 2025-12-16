Assemblea Lega B, tanti temi trattati: chiusa in utile la stagione 24/25 ​​

Attraverso un cominicato, la Serie B ha riassunto in alcuni punti tutti i temi trattati durante l’Assemblea di Lega. Dal bilancio della stagione scorsa fino ai numeri del canale “La B Channel”.

Il comunicato

Assemblea di Lega Serie B a Milano. In apertura si è proceduto all’approvazione della Relazione Annuale e del Bilancio di esercizio della stagione sportiva 2024/2025 chiuso con un leggero utile, che sconta una contrazione dei ricavi di mutualità di sistema e commercializzazione dei diritti tv, ma che beneficia di un efficientamento dei costi interni. Il Presidente Paolo Bedin, nella relazione, ha ripercorso i punti salienti della stagione che ha visto un cambio della governance, una costante interlocuzione istituzionale con la Federazione e le altre leghe, la costituzione de La B Channel, la riorganizzazione della struttura e il rilancio delle politiche di Terzo settore attraverso la società di scopo delle Lega B.

Illustrate le risultanze dei tavoli tecnici federali inerenti le norme ammissive che prevedono riforme sostanziali nella direzione di una maggiore stabilità economica. Il Presidente Bedin ha preannunciato riunioni da organizzare nei mesi prossimi per accompagnare i club sulle novità previste in seguito alle decisioni del tavolo federale.







Aggiornata l’Assemblea sui lavori delle Commissioni interne, le cui risultanze delle numerose sedute avvenute in questi mesi sono state illustrate dal Presidente Bedin e dai responsabili delle singole Commissioni.

L’Assemblea ha ricevuto la visita dell’Amministratore delegato di Dazn Stefano Azzi che ha ribadito l’impegno costante e permanente del broadcaster verso la Serie BKT e anticipato l’upgrade editoriale per le prossime due giornate di campionato, arricchite con talent e nuovi contenuti per i tifosi.

Informata quindi l’Assemblea sui temi di diritti audiovisivi, sull’incremento degli abbonati de La B Channel e della campagna di direct marketing di Amazon Prime per ottenere l’obiettivo di sempre maggiore visibilità del campionato. Gli highlights su Rai hanno ottenuto buoni ascolti in queste prime settimane sia su Rai Sport che su Rai Play. Novità anche sul mercato internazionale: sono 41 al momento i Paesi che trasmettono le partite del campionato.

L’Assemblea ha ospitato anche la presenza della Managing director Europe di BKT Lucia Salmaso, azienda che da sette anni è title sponsor del campionato, una delle più longeve partnership commerciali sportive. Presentata la campagna ‘Natale con i tuoi, che accompagnerà le prossime giornate di campionato della Serie BKT con anche iniziative solidali rivolte ai ragazzi di Dynamo Camp, e l’inedita collezione Calciatori Panini 2025/2026 interamente dedicata alla Serie BKT con la partecipazione in sede assembleare della Direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini Martina Limoni.