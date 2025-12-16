​​

Inter, Dumfries si è operato alla caviglia: fuori circa 3 mesi

Redazione 16/12/2025 20:02
Denzel Dumfries si è operato alla caviglia: l'esterno destro che è già lontano dai campi da inizio...

Dumfries - Lapresse - stadionews.it

Denzel Dumfries si è operato alla caviglia: l’esterno destro che è già lontano dai campi da inizio novembre. Una grossa perdita per l’Inter, che nonostante l’assenza dell’olandese è comunque prima in campionato.

Nel campionato di Serie A ha giocato 11 partite segnando un gol, mentre in Champions League ha totalizzato 4 presenze e 2 gol.

Il comunicato

Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l’esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane.



