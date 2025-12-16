Mbappé vince la causa con il Psg: club condannato a pagare circa 61 milioni
Kylian Mbappé riceverà un indennizzo di circa 61 milioni di euro da parte del Paris Saint Germain: è questa la decisione del tribunale del lavoro di Parigi, che ha condannato il club capitolino nella causa lega contro la stella del Real Madrid.
La causa nasce dal fatto che Mbappé ha contestato il mancato pagamento dello stipendio della sua ultima stagione al Psg.
Il Psg, che presenterà ricorso, parla invece di un accordo “morale” stipulato con il calciatore che avrebbe permesso al club di non pagare lo stipendio.