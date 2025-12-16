Giudice Sportivo Serie B, nove squalificati. Multa per il Monza

Il Giudice Sportivo di Serie B rende noti i provvedimenti presi durante la 16a giornata di campionato. Ammenda di 3 mila euro al Monza “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette e numerosi bicchieri di plastica nel recinto di giuoco”.

Il comunicato

Sono nove gli squalificati, tutti per una giornata, al termine della 16a giornata della Serie BKT. Si tratta di Felipe Jack (Spezia), Tronchin (Sudtirol), Correia (Juve Stabia), Di Mario (Virtus Entella), Harder (Padova), Marras e Papetti (Reggiana), Perez(Venezia) e Tonoli (Modena).

Stop anche di due turni per l’allenatore del Pescara Gorgone e di una per quello del Cesena Mignani.





