Ignoffo: "Contro il Palermo mi aspetto un Avellino aggressivo, ma i rosanero..." ​​

Parla Giovanni Ignoffo. L’ex difensore e allenatore palermitano dell’Avellino è stato intervistato da “Il Mattino” e ha commentato la prossima sfida tra biancoverdi e rosanero.

“Mi aspetto una partita molto combattuta e credo che vedremo un Avellino più aggressivo – ha dichiarato – pronto a tentare il tutto per tutto per riscattare il passo falso di Catanzaro. Il Palermo, invece, arriva da tre vittorie consecutive e non ha alcuna intenzione di fermarsi“.

Ignoffo ha poi aggiunto: “La Serie B è stranissima. Bastano pochi risultati negativi per essere risucchiati nella zona calda e pericolosa, così come serve poco per ritrovarsi in zona playoff. È giusto mantenere equilibrio, pensare a una partita alla volta e imparare dagli errori del passato”.







