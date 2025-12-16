Avellino, c’è lesione per Kumi: salterà il Palermo
Arrivano brutte notizie dall’infermeria in casa Avellino. Justin Kumi ha riportato una lesione distrattiva al terzo medio del flessore della gamba destra durante la gara persa a Catanzaro e, con ogni probabilità, tornerà in campo nel 2026. Il centrocampista salterà quindi anche la prossima sfida contro il Palermo.
In questa stagione Kumi ha collezionato 14 presenze, mettendo a segno una rete, e la sua assenza rappresenta un duro colpo per i biancoverdi.
La nota positiva arriva invece da Favilli, tornato ad allenarsi in gruppo dopo la tendinite accusata in estate. Tuttavia, anche l’attaccante non sarà disponibile contro il Palermo: per lui è stata scelta la via della prudenza, con il rientro previsto a gennaio, in vista della seconda parte di stagione.
LEGGI ANCHE
PIEROZZI IN DUBBIO, VASIC DA VALUTARE