Avellino, c’è lesione per Kumi: salterà il Palermo

Redazione 16/12/2025 12:46
Arrivano brutte notizie dall’infermeria in casa Avellino. Justin Kumi ha riportato una lesione...

Arrivano brutte notizie dall’infermeria in casa Avellino. Justin Kumi ha riportato una lesione distrattiva al terzo medio del flessore della gamba destra durante la gara persa a Catanzaro e, con ogni probabilità, tornerà in campo nel 2026. Il centrocampista salterà quindi anche la prossima sfida contro il Palermo.

In questa stagione Kumi ha collezionato 14 presenze, mettendo a segno una rete, e la sua assenza rappresenta un duro colpo per i biancoverdi.

La nota positiva arriva invece da Favilli, tornato ad allenarsi in gruppo dopo la tendinite accusata in estate. Tuttavia, anche l’attaccante non sarà disponibile contro il Palermo: per lui è stata scelta la via della prudenza, con il rientro previsto a gennaio, in vista della seconda parte di stagione.



