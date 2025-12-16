Calciomercato Catania, per rinforzare la difesa si pensa a Miceli del Monopoli ​​

Mancano poco più di due settimane all’apertura della sessione invernale di calciomercato ed è già tempo di primi nomi in casa Catania, deciso a rinforzare il reparto difensivo in vista della seconda parte di stagione.

Secondo quanto emerso dalla trasmissione “Corner”, in onda su Telecolor, la dirigenza rossazzurra avrebbe messo nel mirino Mirko Miceli, difensore del Monopoli che in questa stagione ha già collezionato 16 presenze e due gol.

Non solo difesa: il direttore sportivo Pastore è infatti alla ricerca anche di un centrocampista per sostituire l’infortunato Aloi. Dal suo arrivo alle pendici dell’Etna, la scorsa estate, il centrocampista ha totalizzato appena cinque presenze e una rete.







LEGGI ANCHE

PALERMO, PIEROZZI IN DUBBIO