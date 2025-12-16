Avellino, Missori: "Il Palermo è una grande squadra, dobbiamo fare la nostra partita" ​​

Redazione 16/12/2025 11:34
Filippo Missori, esterno dell’Avellino, è intervenuto nel corso del format “Contatto Sport” su Prima...

Filippo Missori, esterno dell’Avellino, è intervenuto nel corso del format “Contatto Sport” su Prima Tivvù, soffermandosi anche sulla prossima sfida contro il Palermo, squadra da lui definita di alto livello.

È una delle candidate alla promozione: una grande squadra, con giocatori di categoria e un allenatore specialista nelle promozioni. Noi dobbiamo fare la nostra partita, come sempre, cercando di essere più propositivi e di subire il meno possibile”, ha dichiarato.

In chiusura, Missori ha rivolto un messaggio ai tifosi biancoverdi: “È l’ultima partita del 2025 in casa. Speriamo di fare bene, conquistare i tre punti, far divertire i tifosi e regalare loro un bel Natale“.



