Avellino, Missori: "Il Palermo è una grande squadra, dobbiamo fare la nostra partita" ​​

Filippo Missori, esterno dell’Avellino, è intervenuto nel corso del format “Contatto Sport” su Prima Tivvù, soffermandosi anche sulla prossima sfida contro il Palermo, squadra da lui definita di alto livello.

“È una delle candidate alla promozione: una grande squadra, con giocatori di categoria e un allenatore specialista nelle promozioni. Noi dobbiamo fare la nostra partita, come sempre, cercando di essere più propositivi e di subire il meno possibile”, ha dichiarato.

In chiusura, Missori ha rivolto un messaggio ai tifosi biancoverdi: “È l’ultima partita del 2025 in casa. Speriamo di fare bene, conquistare i tre punti, far divertire i tifosi e regalare loro un bel Natale“.







LEGGI ANCHE

PIEROZZI IN DUBBIO, VASIC DA VALUTARE