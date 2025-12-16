Avellino, Biasci: “Regalo di Natale ai tifosi? Speriamo la vittoria col Palermo” ​​

Parla Tommaso Biasci. Il centravanti dell’Avellino è intervenuto ai microfoni dei giornalisti durante una visita della squadra campana al club dei tifosi “Biancoverdi Insuper…abili” di Atripalda, soffermandosi anche sulla prossima sfida contro il Palermo, in programma sabato 20 dicembre alle ore 17.15.

“Un regalo di Natale per i tifosi? Ovviamente la speranza di una vittoria contro il Palermo – ha dichiarato –. Affronteremo una delle migliori squadre del campionato: conosciamo la loro forza e daremo tutto”.

Biasci ha poi aggiunto: “Bisogna lavorare e scendere in campo con coraggio. Credo sia un campionato difficile, in cui tutti possono vincere contro tutti. Nei primi mesi eravamo più esuberanti, ora stiamo cercando il giusto equilibrio. È una categoria complicata, dove le cose possono cambiare da un momento all’altro”.







LEGGI ANCHE

PIEROZZI IN DUBBIO, VASIC DA VALUTARE