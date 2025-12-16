Palermo C5 corsaro a San Vito Lo Capo, i rosanero vincono 8-4 ​​

Nella quattordicesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5 centra la quarta vittoria consecutiva in campionato imponendosi, con un pirotecnico 8-4, sul campo del San Vito Lo Capo, fanalino di coda del torneo.

Vittoria corsara che consente alla squadra guidata da coach Rizzo di mantenere saldamente il secondo posto in classifica. A firmare il successo per il Palermo C5 le doppiette di Davì e Torcivia e le reti siglate da Giannola, Bonanno, Biondo e Saviano.

Primo Tempo

Ad aprire le danze del match sarà il Palermo Calcio a5 grazie alla rete siglata da Davì, diagonale che non lascia scampo a Vultaggio, estremo difensore del San Vito Lo Capo, autore di una superlativa prestazione come testimoniano le tantissime parate effettuate (alcune davvero sensazionali).







Il gol subito sveglia il San Vito Lo Capo che, in rapida successione, troverà per ben due volte la via della rete: momentaneo 1-1 messo a segno da Liparoti, quindi il 2-1 firmato da Accardo.

La reazione d’orgoglio del Palermo C5 non tarda ad arrivare, vedi la clamorosa traversa colpita da Torcivia preludio al pareggio siglato dallo stesso Torcivia che finalizza un ottimo contropiede degli ospiti. Si andrà all’intervallo sul punteggio di 2-2.

Secondo Tempo

La ripresa inizia con il Palermo Calcio a5 proiettato in avanti e determinato a portare a casa l’intera posta in palio. Seconda frazione letteralmente dominata dalla squadra rosanero che segnerà 6 reti (oltre a colpire altre due volte la traversa): 2-3 firmato da Davì (doppietta per lui), 2-4 siglato da Torcivia (doppietta anche per lui), 2-5 messo a segno da Giannola seguito dal 2-6 segnato da Bonanno, quindi il 2-7 di Biondo e, dulcis in fundo, la rete del definitivo 4-8 di Saviano. In mezzo a questa valanga rosanero i due gol del San Vito Lo Capo: il 3-7 segnato da Liparoti e il momentaneo 4-7 arrivato a seguito dell’autogol di Biondo.

Vince e convince il Palermo C5 che, in virtù dei 3 punti conquistati sul campo del San Vito Lo Capo, sale a quota 34 punti in classifica mantenendo ben salda la seconda posizione in classifica (+5 sull’Agrigento Futsal, terza forza del campionato).