CorSport - "Palermo, fame da lupi" ​​

Il Palermo si prepara alla trasferta di Avellino con rinnovata fiducia e con un protagonista ritrovato: Antonio Palumbo. Nella sfida contro i “lupi” i rosanero potranno contare sulla qualità del centrocampista napoletano, tornato decisivo e ora in vetta alla classifica degli assist-man del Palermo insieme a Pohjanpalo e Pierozzi, tutti a quota quattro passaggi vincenti in campionato.

Palumbo è stato determinante anche nell’ultima gara contro la Sampdoria, firmando il suo quarto assist stagionale, il secondo consecutivo per Le Douaron dopo quello confezionato a Empoli su calcio piazzato. Numeri che certificano un ritorno ad alti livelli per un giocatore che dell’assist ha fatto da sempre un marchio di fabbrica, come dimostrano i dieci passaggi vincenti messi a referto nella scorsa stagione.

Dopo una fase iniziale di rodaggio, condizionata da una condizione fisica non ottimale, Palumbo ha finalmente trovato continuità e centralità nel progetto tecnico di Inzaghi. La sua crescita è andata di pari passo con i progressi dell’intera squadra, oggi più ordinata, lucida e incisiva anche grazie alle intuizioni di uno dei suoi elementi di maggiore qualità. Non a caso, il numero 5 rosanero ha partecipato ad almeno una rete del Palermo in ciascuna delle ultime quattro partite, tra assist e gol.







I segnali sono chiari: il Palermo ha ritrovato il suo “pezzo da novanta” e l’investimento fatto in estate dal club trova ora piena giustificazione. Contro l’Avellino, Palumbo proverà a confermare il suo ottimo momento di forma, dimostrando ancora una volta di essere un centrocampista totale, capace di incidere sugli equilibri della gara e di fare la differenza quando l’ispirazione incontra la giusta collocazione tattica.