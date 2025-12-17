Repubblica - "Palermo, la volata di fine anno per balzare in zona A" ​​

Il Palermo è a soli due punti dal secondo posto, posizione che vale la promozione diretta in Serie A, e si avvicina al rush finale dell’anno solare con la consapevolezza che non sono più ammessi passi falsi. La vetta della classifica è a portata di mano, ma per restare agganciati al treno di testa servirà continuità e massima concentrazione.

Il primo banco di prova sarà la trasferta di sabato ad Avellino, dove Inzaghi va a caccia del poker di vittorie consecutive. A seguire, il 27, i rosanero chiuderanno il 2025 al “Barbera” contro il Padova, prima della sosta invernale che terminerà l’8 gennaio. Alla ripresa, la sfida con il Mantova completerà il girone di andata, aprendo poi la volata della seconda parte di stagione.

Il Palermo arriva a questo snodo forte di tre successi consecutivi contro Carrarese, Empoli e Sampdoria, che hanno portato la squadra a quota 29 punti. Davanti, il Monza secondo è a 31 e la capolista Frosinone a 34: distacchi minimi che rendono decisivo ogni turno. Da non sottovalutare, inoltre, l’insidia del campo sintetico del Partenio, già rivelatosi ostico per i rosanero nella sconfitta di Castellammare contro la Juve Stabia, condizionata proprio dal terreno artificiale.







Il fine settimana potrebbe rivelarsi cruciale anche per via degli incroci di classifica. Il Frosinone affronterà uno Spezia in difficoltà, mentre il Monza avrà un calendario impegnativo tra Carrarese e Modena. Anche Venezia, Cesena e Juve Stabia sono attese da scontri che potrebbero rimescolare le carte in zona alta.

In questo contesto, la strategia è chiara: il Palermo deve fare bottino pieno ad Avellino e continuare a costruire il proprio destino, approfittando di eventuali passi falsi delle rivali. Centottanta minuti possono cambiare volto alla classifica e proiettare i rosanero nella seconda metà del campionato con ambizioni ancora più forti.