Izco: “In ‘B’ il Frosinone è primo con merito. Catania? Può essere l’anno giusto”

Redazione 17/12/2025 11:14
Parla Mariano Izco. L’ex centrocampista del Catania è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, esprimendo la propria opinione sia sul campionato di Serie B sia sulla sua ex squadra.

“C’è grande bagarre, sono tutti molto vicini – afferma – La Serie B è la categoria più insidiosa: tutti possono vincere o perdere contro chiunque. Non c’è mai una squadra che riesce davvero a staccarsi e a dominare il campionato, regna un grande equilibrio. Il Frosinone è primo con merito, mi sembra una squadra solida”.

Promozione del Catania? È un campionato molto complicato – continua – Per scaramanzia non voglio sbilanciarmi troppo, ma potrebbe essere l’anno giusto per tornare almeno in Serie B”.



