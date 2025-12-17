Izco: "In 'B' il Frosinone è primo con merito. Catania? Può essere l'anno giusto" ​​

Parla Mariano Izco. L’ex centrocampista del Catania è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, esprimendo la propria opinione sia sul campionato di Serie B sia sulla sua ex squadra.

“C’è grande bagarre, sono tutti molto vicini – afferma – La Serie B è la categoria più insidiosa: tutti possono vincere o perdere contro chiunque. Non c’è mai una squadra che riesce davvero a staccarsi e a dominare il campionato, regna un grande equilibrio. Il Frosinone è primo con merito, mi sembra una squadra solida”.

“Promozione del Catania? È un campionato molto complicato – continua – Per scaramanzia non voglio sbilanciarmi troppo, ma potrebbe essere l’anno giusto per tornare almeno in Serie B”.







