Siracusa - Trapani, il Prefetto vieta la trasferta ai tifosi granata ​​

Il Derby tra Siracusa e Trapani verrà giocato senza tifosi ospiti: è questa la decisione del Prefetto di Siracusa Chiara Armenia. La decisione è stata presa per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Si tratta di una partita importante per entrambe le squadre: il Trapani è a ridosso della zona playoff mentre il Siracusa (che potrebbe ricevere una penalizzazione) lotta per uscire dalla zona playout.

Il comunicato

In occasione di Siracusa-Trapani, gara valevole per il 19^ turno del campionato di Serie C girone C e in programma domenica 21 Dicembre alle ore 20.30 presso lo stadio comunale “Nicola De Simone”, il Prefetto di Siracusa ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Trapani. Il provvedimento è stato disposto per motivi di ordine e sicurezza pubblica.





