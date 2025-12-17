Venezia, Stroppa: "Vorrei più gente allo stadio. Miei meriti? I giocatori fanno la differenza" ​​

“Io do le idee, ma poi sono i giocatori a fare la differenza“. Giovanni Stroppa parla della stagione del suo Venezia: il tecnico è intervenuto durante una festa natalizia organizzata dal gruppo “Alta Marea”.

“Quello che stiamo facendo quest’anno non è tutto merito mio. senza i giocatori forti non si va da nessuna parte” – afferma Stroppa, parole riportate da Il Gazzettino.

“Il tifo veneziano è molto bello e coinvolgente, anche se vorrei vedere ancora più gente venire allo stadio, perché una squadra che gioca così, che lotta per vincere e che è dominante ha bisogno di riempirlo, anche se chi è venuto ci ha supportato benissimo”.





