Cesena - Juve Stabia, trasferta vietata ai tifosi campani: settore ospiti gratis per i giovani ​​

Il Cesena si rende protagonista di una bella iniziativa: in occasione del match contro la Juve Stabia, che è stato soggetto a divieto di trasferta per i tifosi di Castellammare di Stabia per decisione del Ministero dell’Interno, il club bianconero ha deciso di aprire il settore ospiti a tutti gli studenti del Comune di Cesena e ai giovani calciatori del Cesena e affiliati. Il comunicato A seguito del Provvedimento del Ministero dell’Interno, che in data 5 novembre ha decretato la chiusura del settore ospiti di ogni impianto sportivo nel quale la SS Juve Stabia disputerà gli incontri in trasferta per la durata di tre mesi, Cesena FC comunica che le autorità di pubblica sicurezza hanno accolto la richiesta del Club per consentire l’apertura straordinaria della Curva Ferrovia.

In occasione della partita contro la SS Juve Stabia, il Settore Ospiti dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi sarà accessibile gratuitamente ed in via esclusiva a tutti gli studenti degli istituti scolastici del Comune di Cesena, alle ragazze ed ai ragazzi del Settore Giovanile maschile e femminile del Club, oltre che a tutti i giovani calciatori delle società affiliate del Cesena FC insieme a genitori e accompagnatori.





La scelta del Club rispecchia il costante e continuo impegno del Cesena FC verso gli istituti scolastici del territorio e tutti i propri tesserati per promuovere un tifo sano e corretto, che non lascia spazio a discriminazioni e condotte contrarie alle disposizioni di legge ed ai valori di fair play e rispetto che caratterizzano ogni attività sportiva.

“Siamo felici – ha dichiarato Corrado Di Taranto, Direttore Generale Cesena FC – di aver ottenuto il via libera per ospitare in Curva Ferrovia centinaia di giovani studenti e calciatori, che potranno assistere alla partita insieme ai loro amici ed ai loro familiari. Il Club bianconero è impegnato da più di un anno con il programma “Scuola di Tifo” nell’ambito del progetto Scuola Bianconera e siamo lieti di poter ospitare nel nostro magnifico stadio tutti i bambini ed i ragazzi del territorio che vorranno essere presenti. Ringrazio, infine, tutte le autorità e gli enti coinvolti per la collaborazione e per aver compreso l’alto valore formativo ed educativo di questa iniziativa.”