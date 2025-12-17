Siracusa, stipendi e contributi non pagati? C'è il pericolo penalizzazione ​​

Il Siracusa rischia una penalizzazione in classifica. Per la squadra di Turati, già terzultima in campionato con 15 punti, sarebbe una vera e propria mazzata.

Secondo quanto si legge sul quotidiano “La Sicilia”, il club azzurro non avrebbe provveduto al pagamento di stipendi e contributi relativi all’ultimo trimestre, la cui scadenza era fissata in data 16 dicembre 2025.

Per evitare tutto ciò la tifoseria spera in un intervento anche del sindaco Francesco Italia, con l’obiettivo di individuare soluzioni d’emergenza in grado di garantire la liquidità necessaria a saldare gli adempimenti e permettere al Siracusa di portare a termine la stagione.







La situazione del club risulta essere ancora più pericolante a causa dell’assenza ingiustificata del presidente Alessandro Ricci. Il patron infatti, non ha dato chiarimenti ufficiali e risulterebbe al momento irreperibile.

