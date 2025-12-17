Avellino - Palermo, arbitra Galipò: quattro precedenti con i rosa ​​

È Simone Galipò della sezione di Firenze l’arbitro designato per Avellino-Palermo, gara valida per la 17a giornata di Serie B e in programma sabato 20 dicembre alle ore 17.15.

Galipò ha diretto in totale quattro gare dei rosanero, con un bilancio di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. L’unico successo del Palermo sotto la direzione del fischietto fiorentino risale alla scorsa stagione, quando la squadra allora allenata da Dionisi si impose per 1-3 sul campo del Südtirol.

Sempre nella passata stagione si registrano la sconfitta esterna per 2-1 contro il Cittadella e il pareggio casalingo per 2-2 contro il Mantova. Il precedente più datato risale invece alla stagione 2020/21, quando in Serie C i rosanero persero al “Barbera” contro la Turris per 0-1.







Galipò sarà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Ricci, mentre Vogliacco è stato designato come quarto uomo. Al VAR ci sarà Maggioni, con Nuti nel ruolo di AVAR, entrambi on site dal Partenio di Avellino.

La designazione completa

AVELLINO – PALERMO h. 17:15

GALIPO’

COLAROSSI – RICCI

IV: VOGLIACCO

VAR: MAGGIONI (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR: RUTELLA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)