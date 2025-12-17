Calciomercato Serie B: si muovono le big, la Sampdoria sonda Salvatore Esposito ​​

Il mercato di riparazione di gennaio è alle porte. La sessione inizia il 2 gennaio, ma i club di Serie B si stanno già muovendo sia in entrata che in uscita.

In casa Monza urgono innesti data la poca profondità della rosa, a causa di una sessione estiva inevitabilmente prudente per il cambio societario: I biancorossi hanno bisogno di rinforzi, in particolare a centrocampo, dove sono attesi almeno due colpi.

Stessa storia anche per il Cesena di Mignani, che vuole rafforzare soprattutto il reparto offensivo: il possibile ritorno di Djuric dal Parma non viene considerato una semplice suggestione, ma una pista concreta secondo la Gazzetta dello Sport.







Obiettivo prima punta per il Modena: De Luca e Cerri le ipotetiche opzioni, con Caso che dato lo scarso minutaggio è possibile che si trovi un’altra destinazione. In casa Avellino è fatta per Marco Sala, mentre continua a rimbalzare in casa Sampdoria il nome di Salvatore Esposito dello Spezia.

Con l’arrivo di Modesto il Mantova cambierà modulo, e serviranno dei rinforzi per dare al neo tecnico una rosa a lui congeniale. Per la porta dello Spezia spunta il nome di Radunovic, titola Il Secolo XIX, con un interessamento, per ora ipotetico, per Valoti e Sernicola.

