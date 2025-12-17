Avellino, colpo di mercato: è fatta per Sala dal Como
Colpo importante di mercato per l’Avellino. Nella settimana che porta all’importante sfida contro il Palermo, la società biancoverde ha trovato l’accordo per Marco Sala, terzino sinistro del Como – ex rosanero – fuori dai piani di Fabregas.
A riportarlo Gianlucadimarzio.com e il Corriere dello Sport, che parla di un’operazione chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo, complice il contratto in scadenza con il Como il prossimo 30 giugno. L’intesa con i Lupi prevede un accordo fino al 2028.
Sala sarà dunque il primo rinforzo del mercato di gennaio per il club campano, ma il giocatore potrebbe arrivare in città già alla fine di dicembre per iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni.