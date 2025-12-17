Criscitiello: “Piazze come Palermo e Catania devono stare in Serie A”
Michele Criscitiello, CEO di Sportitalia, non si è risparmiato ai microfoni di tuttomonza.it riguardo alla situazione attuale della serie A, che secondo il suo parere necessita di piazze più importanti.
“La Serie A non può perdere anche piazze come Firenze! – sentenzia Criscitiello – L’anno prossimo ci ritroviamo in Serie A con chi? Chi sale? Piazze come Venezia, Monza, Cesena, Frosinone? Con tutto il rispetto, sono comunque piazze piccole. In Serie A non si può perdere Firenze dopo aver perso la Sampdoria”.
Criscitiello mette anche Palermo e Catania tra le piazze che meritano un posto nella massima serie: “In Serie A devono esserci Bari, Palermo, Catania, Sampdoria, Fiorentina. Ne va della qualità della Serie A e delle piazze di massima serie. Per meriti sportivi in Serie A devono esserci piazze così”.
1 thought on “Criscitiello: “Piazze come Palermo e Catania devono stare in Serie A””
In serie A deve starci chi merita sul campo e chi conquista sul campo la promozione.
Cosa c’entra la piazza?
Sul campo in serie a ha meritato di starci il Sassuolo non il Catania.