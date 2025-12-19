Athletic Palermo, Mazzotta: "Siamo contenti. Velodromo? Brutto giocare a porte chiuse" ​​

Antonio Mazzotta, esterno e capitano dell’Athletic Palermo, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti nel corso del pranzo natalizio tenutosi alla “Braciera in Villa”. Il giocatore nerorosa si è detto soddisfatto della prima parte di stagione disputata dalla squadra.

“Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto – ha ammesso -. C’è qualche rammarico per aver lasciato per strada alcuni punti, ma sono straconvinto che possiamo crescere davvero tanto”.

Mazzotta ha poi aggiunto: “La squadra può migliorare soprattutto in termini di consapevolezza. La maggior parte del gruppo è al primo anno in Serie D e il girone di ritorno lo affronteremo con alle spalle diverse partite e una maggiore esperienza. Abbiamo ampi margini di miglioramento“.







Poi uno sguardo alla classifica: “Mi aspettavo una squadra così in alto. Abbiamo giocatori importanti come Crivello e Varela. Stiamo dimostrando di poter fare un grande campionato, ma la strada è ancora lunga: c’è un altro girone da affrontare e cercheremo di farlo nel migliore dei modi”.

Sul Velodromo: “Giocare a porte chiuse non è bello, avere un pubblico che ti spinga è tutta un’altra storia. Speriamo di ricevere questo regalo: potrebbe essere un’arma in più per noi giocare a porte aperte”.

Sulla scelta di tornare a Palermo: “Dopo l’esperienza in Lega Pro avevo intenzione solo di rimanere a casa. Parlando con Matera mi ha descritto benissimo la società e ho capito subito l’ambizione del club. Guardano oltre: vogliono portare l’Athletic nel professionismo. Ero convinto allora, e lo sono ancora oggi, che possiamo crescere molto”.

Infine sulle espulsioni: “Abbiamo qualche recriminazione. Se prendiamo tutti questi cartellini rossi significa che abbiamo sbagliato qualcosa. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio e speriamo di non ripetere più certi errori”.

