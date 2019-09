Il Palermo calcio a 5 presenta la nuova stagione. La conferenza stampa è in programma il prossimo 24 settembre alle ore 18.30 e l’evento si svolgerà presso il San Lorenzo Mercato, dove a fare da padrone di casa sarà il presidente del Palermo Dario Mirri, che verrà insignito della carica di presidente onorario del Palermo calcio a 5.

Accanto al presidente Salvo Messeri, ci saranno anche due ospiti d’onore: Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e Massimiliano Birchler, delegato regionale FIGC in Sicilia.

Con l’occasione verranno illustrati i piani sportivi del Palermo Calcio a 5 per la stagione che sta per iniziare, con il primo match ufficiale in programma sabato 21 settembre al Tocha Stadium contro l’Atletico Monreale in coppa Italia di serie C2, ma anche quello societario e quello volto all’attenzione per il territorio.

LEGGI ANCHE

IL PRIMATO DEL PALERMO E… IL “RECORD” DEL PARMA

“ENTUSIASMO ADRENALINICO: MA ORA PIEDI PER TERRA”

RECORD BATTUTO? A PARMA SI FA IRONIA