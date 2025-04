Palermo – Carrarese, Dionisi in conferenza stampa \ VIDEO

Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, ha analizzato la sfida contro la Carrarese sottolineando come non sia ancora troppo tardi per puntare a un obiettivo ambizioso. L’allenatore ha evidenziato l’equilibrio della classifica, ribadendo che il piazzamento finale dipenderà esclusivamente dall’atteggiamento e dalle prestazioni della squadra.

Dal punto di vista tecnico, Dionisi ha accolto con soddisfazione i rientri di Nikolaou e Ceccaroni, recuperati dopo i rispettivi infortuni. L’unico indisponibile sarà Di Francesco. Su Le Douaron, ha spiegato che l’attaccante si sta allenando con impegno, ma che attualmente il Palermo non può permettersi di schierare tre punte contemporaneamente.

Riguardo Henry, il tecnico lo ha definito un giocatore esperto e maturo, aggiungendo che il suo momento potrebbe arrivare presto. Dionisi ha parlato anche di Verre e Segre, due centrocampisti con caratteristiche diverse, che vengono scelti in base alle esigenze delle singole partite.





Infine, sul piano mentale, l’allenatore ha posto l’accento sulla necessità di migliorare la concentrazione nei momenti chiave, dopo i gol subiti nei minuti iniziali e finali delle ultime gare. “Le partite non finiscono mai”, ha ribadito Dionisi, sottolineando l’importanza della crescita sotto questo aspetto.