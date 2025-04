Baldini: “Pasqua in treno, dov’è il rispetto della religione? Società alla deriva”

Parla Silvio Baldini. Il tecnico del Pescara è intervenuto in conferenza stampa all’antivigilia della trasferta contro il Legnago. Baldini ha espresso un duro commento sul calendario, criticando la scelta di far disputare la 37esima giornata del girone B a Pasquetta: una decisione che costringerà le squadre a viaggiare proprio nel giorno di Pasqua.

“Vi sembra giusto che il giorno di Pasqua io devo viaggiare in treno per andare a giocare vicino Verona, contro il Legnago? O chi ha giocato a Natale, viaggiando in pullman o treno? Dov’è il rispetto verso la nostra religione? Siamo cattolici. leri era venerdì santo”.

Il tecnico ha continuato così il suo intervento: “La Paolini non ha giocato perché erano vietati eventi sportivi. Perché in Italia non si può fare? Io il giorno di Pasqua voglio stare con la mia famiglia ed a Natale voglio fare la stessa cosa. Dove esiste la famiglia se tu non santifichi nemmeno le feste? Poi è normale che la società va alla deriva”.





