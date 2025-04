Lecce, pesante sconfitta col Como. Giampaolo: “É colpa mia”, poi lascia l’intervista

Situazione delicata in casa Lecce. I salentini crollano al Via del Mare sotto i colpi del Como, che si impone con un pesante 0-3. Una sconfitta che fa rumore, e che scatena la rabbia dei tifosi giallorossi: al termine del match, la squadra è stata riempita da fischi e cori di protesta, venendo respinta dalla curva mentre cercava di avvicinarsi a testa bassa. A fine gara, il tecnico Marco Giampaolo ha lasciato anzitempo l’intervista post-partita, assumendosi ogni responsabilità per la prestazione.

“La colpa di questa sconfitta è solo mia. Mi dispiace moltissimo per tutti i nostri tifosi, quelli presenti e quelli che hanno tifato da casa. Aggiungere qualsiasi altra cosa sarebbe cercare di giustificarsi. Non lo voglio fare. Ci metto la faccia, mi assumo tutte le mie responsabilità. Questo non significa che faccio un passo indietro, sono qui a lottare. Non rispondo ad altre domande”, sono le uniche parole del tecnico.

Il Lecce resta quartultimo, con appena due punti di vantaggio su Empoli e Venezia, che si sfideranno domenica 20 aprile al ‘Castellani’ in uno scontro diretto pesantissimo. Solo un pareggio tra le due potrebbe permettere ai pugliesi di mantenere la testa fuori dalla zona retrocessione. Il calendario, però, non sorride: nelle prossime due giornate, gli uomini di Giampaolo affronteranno l’Atalanta in trasferta e il Napoli, secondo in classifica, in casa.





