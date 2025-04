Sampdoria, ennesimo stop per Tutino: operazione chirurgica e stagione finita

Stagione finita per Gennaro Tutino. In casa Sampdoria è ormai inevitabile la conclusione anticipata dell’annata per l’attaccante ex Palermo e Cosenza, che sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Tutino sperava di tornare tra i convocati per la sfida contro la Juve Stabia, in programma lunedì 21 aprile alle 15, ma un nuovo stop lo costringerà a saltare le ultime cinque gare di campionato.

L’attaccante, fermo dallo scorso 17 gennaio a causa di una frattura al malleolo della caviglia sinistra, ha accusato un nuovo fastidio – di natura diversa ma sempre alla stessa caviglia – che ha portato lo staff medico a optare per l’operazione. L’obiettivo è risolvere definitivamente il problema e permettergli di ripartire al meglio in vista del ritiro estivo.

Nonostante una stagione complicata dagli infortuni, il classe 1996 ha comunque saputo ritagliarsi un ruolo importante, soprattutto nella prima parte dell’anno sotto la guida di Alberico Evani. In totale, ha collezionato 23 presenze, segnando cinque gol e fornendo quattro assist. Gli ultimi due gol, realizzati consecutivamente contro Palermo e Catanzaro, risalgono ormai al novembre 2024.





