L’Avellino torna in Serie B dopo sette anni, c’è la matematica

Adesso è ufficiale: l’Avellino è la seconda squadra promossa dalla Serie C alla Serie B. Dopo l’Entella, anche i biancoverdi conquistano matematicamente la cadetteria, grazie alla vittoria per 1 a 2 in casa del Sorrento. Gli irpini salgono a 72 punti in classifica e, approfittando dei passi falsi del Cerignola secondo – protagonista per tutta la stagione nelle zone alte – centrano un traguardo che mancava da ben sette anni.

Gli uomini di Biancolino possono così festeggiare una promozione meritata al termine di una stagione straordinaria: 21 vittorie, 9 pareggi e solo 3 sconfitte, con il secondo miglior attacco del girone. Numeri importanti, resi ancora più pesanti dalle prestazioni eccezionali di Lescano. L’attaccante ex Trapani è il re dei bomber del girone C, con 24 reti messe a segno.

Uno snodo cruciale della stagione è arrivato con l’esclusione di Taranto e Turris a campionato in corso, che ha comportato l’annullamento dei punti conquistati contro le due squadre. Un episodio che ha cambiato gli equilibri in vetta, penalizzando maggiormente il Cerignola, a cui sono stati sottratti sei punti, rispetto ai quattro tolti all’Avellino.





Da lì in avanti, la squadra campana ha trovato nuova linfa, trasformando quella situazione in uno slancio decisivo. Da quel momento, infatti, i biancoverdi hanno iniziato una cavalcata travolgente che li ha condotti fino alla promozione, suggellata da dieci vittorie consecutive, l’ultima delle quali sul campo del Sorrento.

Nel prossimo turno, i ‘lupi’ avranno l’occasione di celebrare la promozione davanti al proprio pubblico, al “Partenio”, nella sfida contro l’Altamura. Sarà un momento speciale per rendere omaggio a una squadra che, dopo la mancata iscrizione del 2018 e la ripartenza dai dilettanti, è riuscita a risalire fino alla Serie B. Un ritorno tanto atteso quanto meritato, che tutta la piazza biancoverde potrà finalmente festeggiare.

