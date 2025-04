Serie C, Trapani e Messina: destino incrociato. La situazione delle siciliane a 90′ dal termine

Particolare situazione nel girone C di Serie C a una sola giornata dal termine: Trapani e Messina sono legate non solo dall’appartenenza alla stessa regione, ma anche dal destino che potrebbe premiare entrambe le siciliane in caso di una particolare combinazione che si potrebbe verificare al termine della 38a e ultima giornata.

La situazione delle siciliane

Il Trapani è a -2 dal decimo posto, l’ultimo che permetterebbe di disputare i playoff. Il club è reduce da tre vittorie consecutive, coincidenti con il ritorno in panchina di Salvatore Aronica, richiamato dopo l’esonero di Torrente. All’ultima partita di campionato i siciliani affronteranno la Casertana e dovranno vincere con la speranza che il Giugliano, decimo in classifica, perda contro il Benevento.

Spettatore più che interessato è proprio il Messina: i peloritani hanno vinto il loro incontro a Foggia (inguaiando i pugliesi) e si sono metti in una posizione molto vantaggiosa considerando il disastro societario che stanno vivendo in questi ultimi mesi. Ai giallorossi basterà tifare per il Trapani e in una sua vittoria (o pareggio) per disputare i playout. Nel caso in cui i granata dovessero vincere il loro incontro con i campani il risultato della partita del Messina contro la Juventus Next Gen sarebbe ininfluente.





Più tranquillo invece il Catania, gli etnei avranno il compito di difendere il quinto posto ma sono già certi di giocare i playoff grazie a un ottimo finale di stagione. Il club di Pelligra sarà impegnato in casa del Potenza.