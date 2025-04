Palermo – Carrarese, oltre 120 tifosi toscani in trasferta per Pasquetta

C’è entusiasmo in casa Carrarese per la trasferta di Palermo. Secondo quanto riportato da “La Nazione”, saranno oltre 120 i tifosi gialloblu pronti a partire per la Sicilia il giorno di Pasquetta, decisi a sostenere con forza la squadra di Antonio Calabro nella delicata partita contro i rosanero, in programma allo stadio “Renzo Barbera”.

La trasferta a Palermo viene vissuta con spirito battagliero. Sebbene i rosanero al “Barbera” siano reduci da un impressionante 5 – 3 inflitto alla capolista Sassuolo, i toscani sanno che la squadra di Dionisi non è imbattibile in casa. In questo girone di ritorno, infatti, il Palermo ha lasciato per strada punti importanti tra le mura amiche, come dimostrano le sconfitte contro Pisa e Cremonese e il pareggio con il Mantova.

La Carrarese sta vivendo un momento positivo in trasferta. La squadra arriva a questa sfida con una striscia aperta di tre risultati utili consecutivi fuori casa: pareggi contro Reggiana, Südtirol e Cittadella, risultati mai ottenuti finora in questa stagione lontano dallo stadio Dei Marmi.





Alla base di questa svolta c’è un assetto più equilibrato studiato da Calabro, che ha spesso optato per una linea mediana composta da tre centrocampisti di contenimento a protezione della difesa, con un trequartista a supporto dell’unica punta. Una formula che sembra aver dato nuova compattezza e fiducia alla squadra.

