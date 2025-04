Catanzaro – Palermo, vietata la trasferta ai tifosi rosanero

Il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha emanato un’ordinanza che vieta la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Palermo in vista della partita Catanzaro – Palermo, in programma il prossimo 26 aprile. La decisione si inserisce nel quadro delle misure di sicurezza predisposte per l’incontro.

Il provvedimento è stato adottato sulla base delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha rilevato elevati profili di rischio. In particolare, è stata segnalata la presenza di una forte rivalità tra le due tifoserie, che in passato ha dato origine a episodi di intemperanza e turbative dell’ordine pubblico.

A spiegare la scelta è stato lo stesso Prefetto De Rosa: “Non potevamo fare altrimenti – ha dichiarato – dopo gli episodi di violenza registrati lo scorso campionato e, più di recente, durante trasferte coincidenti degli ultras di entrambe le squadre. La sicurezza viene prima di tutto.”





Il Prefetto ha infine lanciato un appello affinché il calcio torni ad essere uno spazio di socialità e passione sportiva: “Le partite devono rappresentare un momento di svago e divertimento, non un’occasione per sfogare rancori o alimentare violenze. L’auspicio è che queste misure possano servire a prevenire il ripetersi di simili situazioni in futuro”.

