Bari, Longo: “Più difficile affrontare il Südtirol che il Palermo. Sul finale di stagione…”

Moreno Longo, allenatore del Bari, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida in trasferta contro il Südtirol. Il Bari è reduce dalla vittoria per 2 – 1 contro il Palermo, e il tecnico ha messo a confronto la prossima gara con quella disputata con i rosanero.

“Loro sono una squadra difficile da affrontare, fisica, che ha struttura importante, centimetri e che nel proprio modo di giocare ha cambiato diverse interpretazioni, giocando sia uomo su uomo che col blocco basso. Così come per noi sarà per loro una partita importante, conosciamo ciò che ci aspetta a Bolzano. Dovremo approcciarla in modo corretto. È sempre più difficile giocare con questo tipo di squadre che rispetto a gare come il Palermo“.

Longo ha poi aggiunto sul finale di stagione: “Bisogna saper fare più partite, cambia l’interpretazione e il modo di cui stare in campo. Sarà diversa rispetto a Palermo e Bolzano, sarà importante trovare chiavi adatte. Maiello e Falletti ad esempio, qualora dovessero giocare, interpreteranno diversamente il match”.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO RITROVA CECCARONI E SEGRE