Palermo, ceduto Di Francesco al Catanzaro: ecco la formula / UFFICIALE
Giornata di ufficialità per il Palermo: dopo l’acquisto di Samuel Giovane, il club rosanero ha comunicato l’addio di Federico Di Francesco, che si trasferisce al Catanzaro in prestito con obbligo di riscatto.
Di Francesco lascia il Palermo dopo due stagioni piene dal 2023 al 2025, 61 partite e 6 gol: l’esterno, arrivato con tantissime aspettative, non è mai riuscito a rispettarle.
Il comunicato
Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’US Catanzaro il calciatore Federico Di Francesco. L’attaccante si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto. A Federico un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.